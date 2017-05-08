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Сирийские повстанцы начали эвакуацию из Дамаска

Понедельник, 08 мая 2017, 14:21
Версия для печати Комментарии

Сирийские повстанцы и их семьи начали эвакуацию из одного из районов Дамаска и сирийское правительство стало ближе к полному контролю над столицей.

Об этом сообщает AFP.

Эвакуация началась через несколько дней после того, как Россия и Иран, поддерживающие сирийский режим, и Турция, которая поддерживает повстанцев, договорились о создании "зон деэскалации", где власть и оппозиция прекратят боевые действия.

В понедельник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем отверг любую роль для Организации Объединенных Наций или международных сил в мониторинге зон.

"Вооруженные люди, и члены их семей уже начали покидать район Барзе на 40 автобусах, следующих в Северную Сирию", - сообщило государственное телевидение Сирии.

Эвакуация продлится в течение пяти дней. Сколько именно людей должны выехать, точно не известно, но наблюдатели сообщают, что район покинут около 1500 человек, которые направятся в провинции Идлиб.

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