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Клинтон пошутила о Трампе и "covfefe": это скрытое послание для россиян

Четверг, 01 июня 2017, 08:26
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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в шутку предположила, что опечатка Дональда Трампа в одном из его постов в Twitter могла быть "скрытым посланием для русских".

Об этом Клинтом сказала во время своего выступления на конференции по информационным технологиям в Калифорнии, сообщает The Hill.

Комментируя твит Трампа, написавшего несуществующее слово "covfefe", Клинтон пошутила, что оно имеет скрытый смысл.

"Я думаю, это было тайное послание для русских. Просто у вас нет достаточного уровня доступа к секретным данным, чтобы узнать, что такое "covfefe", - сказала Клинтон.

Напомним, в среду в личном аккаунте Трампа в Twitter появился твит с не имеющим значения словом "covfefe". Спустя шесть часов твит был удален, но позднее Трамп предложил пользователям Twitter разгадать его значение. 

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