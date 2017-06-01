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Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины

Четверг, 01 июня 2017, 14:36
Версия для печати Комментарии

Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

За соответствующую законодательную резолюцию проголосовали 475 депутатов, против были 102, 61 воздержался.

"ЕС должен предложить Украине больше торговых преференций за исключением отдельных категорий аграрной продукции", - говорится в сообщении.

В частности, евродепутаты поддержали внесение поправок в предложение Еврокомиссии о дополнительных беспошлинных квотах для Украины, исключив томаты, пшеницу и мочевину из перечня продукции, в отношении которой ЕК предлагает ввести дополнительные квоты.

Евродепутаты также требуют, чтобы условием расширения торговых преференций была "борьба с коррупцией".

Кроме того, европарламентарии поддержали предложение, согласно которому не только государства-члены, но и представители промышленности смогут требовать расследования в целях применения мер по защите европейских производителей.

После принятия резолюции Европарламент начнет переговоры с национальными парламентами по этому вопросу.

Напомним, в сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличения квот на кукурузу - на 650 тыс. тонн, пшеницу - 100 тыс. тонн, ячмень - 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, мед - 3 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, переработанные томаты - 5 тыс. тонн.

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