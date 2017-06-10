Парламентские выборы во Франции: на заморских территориях уже голосуют

Суббота, 10 июня 2017, 15:21

Голосование в рамках первого тура парламентских выборов во Франции началось на заморских территориях страны.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, избиратели уже начали голосовать на островах Сен-Пьер и Микелон. Они должны избрать своего депутата из числа пяти кандидатов, среди которых и нынешний министр заморских территорий Анник Джирардин, которая относится к Радикальной партии левых.

На этих территориях открыто четыре избирательных участка для 4971 избирателя.

Позже к Сен-Пьер и Микелон дулучаться избиратели Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии.

На большей части Франции избирательные участки откроются утром в воскресенье.

Как известно, парламентские выборы во Франции 2017 пройдут в два тура 11 и 18 июня.

На них будет избрано 577 депутатов Национального Собрания Франции.

Согласно мажоритарной системе, голосование проходит не по общенациональным спискам, а за конкретного кандидата в каждом избирательном округе.

Ранее сообщалось, что граждане Франции, которые голосовали за рубежом в первом туре парламентских выборов, подавляющим большинством поддержали кандидатов от партии нового президента Эммануэля Макрона.

Напомним, последние результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что партия Макрона получит большинство голосов в первом туре парламентских выборов.

Консервативные "Республиканцы" и их партнеры "Союз демократов и независимых" получат 22% голосов, а ультраправый Национальный фронт набирает 18 процентов.

Также напомним, что одним из кандидатов на вылет является главный друг Путина в парламенте Франции Тьерри Мариани, который был одним из ключевых агитаторов за признание аннексии Крыма в этой стране.