Найти
АКТУАЛЬНО

Главные советники Мэй ушли в отставку из-за критики касательно избирательной кампании

Парламентские выборы во Франции: на заморских территориях уже голосуют

Трамп впервые официально подтвердил готовность США к коллективной обороны НАТО

В Британии посчитали все голоса: лейбористы впервые победили в Кенсингтоне

Глава МИД и еще четыре министра сохранили посты в новом правительстве Британии

Страны-члены ЕС будут открывать безвиз поэтапно в течение ночи 11 июня



Парламентские выборы во Франции: на заморских территориях уже голосуют

Суббота, 10 июня 2017, 15:21
Версия для печати Комментарии

Голосование в рамках первого тура парламентских выборов во Франции началось на заморских территориях страны.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, избиратели уже начали голосовать на островах Сен-Пьер и Микелон. Они должны избрать своего депутата из числа пяти кандидатов, среди которых и нынешний министр заморских территорий Анник Джирардин, которая относится к Радикальной партии левых.

На этих территориях открыто четыре избирательных участка для 4971 избирателя.

Позже к Сен-Пьер и Микелон дулучаться избиратели Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии.

На большей части Франции избирательные участки откроются утром в воскресенье.

Как известно, парламентские выборы во Франции 2017 пройдут в два тура 11 и 18 июня.

На них будет избрано 577 депутатов Национального Собрания Франции.

Согласно мажоритарной системе, голосование проходит не по общенациональным спискам, а за конкретного кандидата в каждом избирательном округе.

Ранее сообщалось, что граждане Франции, которые голосовали за рубежом в первом туре парламентских выборов, подавляющим большинством поддержали кандидатов от партии нового президента Эммануэля Макрона.

Напомним, последние результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что партия Макрона получит большинство голосов в первом туре парламентских выборов.

Консервативные "Республиканцы" и их партнеры "Союз демократов и независимых" получат 22% голосов, а ультраправый Национальный фронт набирает 18 процентов.

Также напомним, что одним из кандидатов на вылет является главный друг Путина в парламенте Франции Тьерри Мариани, который был одним из ключевых агитаторов за признание аннексии Крыма в этой стране.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:28
В Румынии туристам закрыли доступ к замку Дракулы из-за медведей
17:50
Эрдоган призвал полностью снять блокаду Катара
17:26
Иракские силы отбили все районы к западу от Мосула, кроме города Таль-Афар
17:02
Сирийские курды отбили в ИГИЛ первые два района Ракки
16:18
Главные советники Мэй ушли в отставку из-за критики касательно избирательной кампании
15:21
Парламентские выборы во Франции: на заморских территориях уже голосуют
15:08
Швеция выделила 5 млн евро на утверждение гендерного равенства в Украине
14:46
Французский журналист рассказал, почему был задержан в Турции
14:15
В Британии задержали еще одного подозреваемого по делу теракта в Лондоне
13:40
Теракт в Лондоне: нападавшие хотели сделать наезд грузовиком, весом 7,5 тонн
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Анна Шелест, для Европейской правды

Консерваторы начинают и не выигрывают: как выборы на старте Brexit меняют власть Британии

Террористические акты в Великобритании – взрыв в Манчестере 22 мая и нападение на пешеходов в Лондоне в последнюю неделю перед выборами – полностью изменили предвыборную риторику. После них на действующего премьер-министра посыпалась критика...

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Что изменил для Украины "закон о НАТО" и как не остановиться на полпути к Альянсу

Есть ряд важных препятствия нашему вступлению в НАТО: отсутствие воли стран-членов, неготовность Украины к членству и открытый вооруженный конфликт с Россией. Но ни одно из них не может быть достаточным основанием для того, чтобы Киев прекратил сближение с НАТО...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  