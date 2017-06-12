В Париже 12 людей получили ранения из-за брошенного в ресторан коктейля Молотова

Понедельник, 12 июня 2017, 11:22

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12 человек, в том числе шесть полицейских получили ранения после того как неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторан в пригороде Парижа.

Об этом сообщает издание Express.

Сообщается, что три человека получили серьезные ожоги, их доставили в больницы вертолетами.

Местные СМИ сообщают, что поджог был осуществлен, вероятно, с целью ограбления.

Однако полиция пока не подтверждает, идет ли речь о теракте, или нападение имело другое основание.

Отмечается, что пожар, возникший после попадания в пятиэтажное здание, в котором находится ресторан, тушили 50 пожарных и 15 машин.

Во Франции сейчас действует режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 2015 года.