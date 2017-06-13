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В США достигли межпартийной договоренности по новым санкциям против РФ

Вторник, 13 июня 2017, 08:21
Версия для печати Комментарии

Ключевые сенаторы обеих партий достигли согласия относительно новых санкций против Москвы и принятия мер, которые помогут заблокировать любую попытку президента США ослабить ограничительные меры.

Об этом сообщает Politico.

Соглашение было заключено при участии глав комитета по международным отношениям и банковского комитета, а также лидера большинства Митча Макконелла и лидера меньшинства Чака Шумера.

Сенаторы договорились включить новые меры против России в законопроект о санкциях против Ирана.

Документ планируют вынести на голосование в среду.

Согласно достигнутой договоренности, существующие санкции против России оформят в виде закона, что сделает их отмену или смягчение потенциально более сложным. Кроме того, соглашение предусматривает введение новых санкций в отношении нескольких секторов российской экономики, в том числе по "лиц, осуществляющих злонамеренную кибердеятельность от имени правительства Российской Федерации".

Россия обвиняется в нарушении прав человека, поставки оружия сирийскому режиму Башара Асада и вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США.

"Эти дополнительные санкции будут мощным сигналом от двух партий России и другим странам в том, что они будут наказаны, если попытаются вмешиваться в наши выборы", - прокомментировал договоренность Чак Шумер.

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