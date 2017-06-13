В США достигли межпартийной договоренности по новым санкциям против РФ

Ключевые сенаторы обеих партий достигли согласия относительно новых санкций против Москвы и принятия мер, которые помогут заблокировать любую попытку президента США ослабить ограничительные меры.
Об этом сообщает Politico.
Соглашение было заключено при участии глав комитета по международным отношениям и банковского комитета, а также лидера большинства Митча Макконелла и лидера меньшинства Чака Шумера.
Сенаторы договорились включить новые меры против России в законопроект о санкциях против Ирана.
Документ планируют вынести на голосование в среду.
Согласно достигнутой договоренности, существующие санкции против России оформят в виде закона, что сделает их отмену или смягчение потенциально более сложным. Кроме того, соглашение предусматривает введение новых санкций в отношении нескольких секторов российской экономики, в том числе по "лиц, осуществляющих злонамеренную кибердеятельность от имени правительства Российской Федерации".
Россия обвиняется в нарушении прав человека, поставки оружия сирийскому режиму Башара Асада и вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США.
"Эти дополнительные санкции будут мощным сигналом от двух партий России и другим странам в том, что они будут наказаны, если попытаются вмешиваться в наши выборы", - прокомментировал договоренность Чак Шумер.