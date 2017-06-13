У США досягли міжпартійної домовленості щодо нових санкцій проти РФ

Вівторок, 13 червня 2017, 08:21

Ключові сенатори Республіканської і Демократичної партій досягли згоди щодо нових санкцій проти Москви і вжиття заходів, які допоможуть заблокувати будь-яку спробу президента США послабити обмежувальні заходи.

Про це повідомляє Politico.

Угоду було укладено за участі голів комітету з міжнародних відносин і банківського комітету, а також лідера більшості Мітча Макконелла та лідера меншості Чака Шумера.

Сенатори домовилися включити нові заходи проти Росії в законопроект про санкції проти Ірану.

Документ планують винести на голосування у середу.

Згідно з досягнутою домовленістю, існуючі санкції проти Росії оформлять у вигляді закону, що зробить їх скасування чи пом’якшення потенційно більш складним. Крім того, угода передбачає запровадження нових санкцій відносно декількох секторів російської економіки, в тому числі щодо "осіб, які здійснюють зловмисну кібердіяльність від імені уряду Російської Федерації".

Росія звинувачується в порушенні прав людини, постачання зброї сирійському режиму Башара Асада та втручанні в передвиборну президентську кампанію в США.

"Ці додаткові санкції будуть потужним сигналом від двох партій Росії та іншим країнам в тому, що вони будуть покарані, якщо спробують втручатися в наші вибори", - прокоментував домовленість Чак Шумер.