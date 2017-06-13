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Стрельба в Мюнхене: четверо раненых, о теракте речь не идет

Вторник, 13 июня 2017, 12:09
Версия для печати Комментарии

Четыре человека получили ранения сегодня утром в результате стрельбы на железнодорожной станции Унтерфоринг в Мюнхене.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По официальной информации, около 8:20 патрульные пытались задержать подозрительного мужчину на станции. В результате завязалась драка, во время которой подозреваемый выхватил у одного из полицейских табельное оружие. и начал стрелять.

Преступник несколько раз выстрелил в женщину-полицейского и ранил еще двух случайных прохожих.

После этого другие полицейские, прибывшие на вызов, тяжело ранили подозреваемого. Мужчину задержали, о нем известно, что ему 37 лет и он жил в одном из районов Мюнхена.

Полиция заявила, что не рассматривает версию теракта. "Преступник действовал по личным причинам. Нет никакого политического или религиозного подтекста", - сообщили в полиции.

Напомним, в июле прошлого года в результате стрельбы в торговом центре в Мюнхене были ранены 35 человек.

Стрелком оказался 18-летний местный житель немецко-иранского происхождения, который покончил с собой.

Полиция утверждает, что нападавший не был связан с ИГИЛ.

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