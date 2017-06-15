Правительственный кризис в Румынии: министры правящей коалиции подали в отставку

Четверг, 15 июня 2017, 08:59

Все члены правительства от правящей коалиции Румынии, состоящей из Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов подали в отставку.

Об этом сообщает Agepress.ro.

"Все члены правительства от Социал-демократической партии подали заявления об отставке. Следующим шагом должна быть отставка премьер-министра ", - заявил лидер социал-демократов Ливю Драгня.

Аналогичный шаг сделали и представители Альянса либералов и демокраов.

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну предупредил министров, что отставку должен утвердить президент Клаус Йоханнис и призвал их к ответственности.

Сам он в отставку уходить не собирается.

"Я не подам в отставку. Я должен вести себя ответственно. Это правительство Румынии, а не правительство исполкома СДП. Подам в отставку, когда Клаус Йоханнис после консультаций с партиями назначит премьера от СДП. Я не держусь за крисло. Надеюсь, что этот кризис закончится в ближайшее время ", - сказал Гриндяну.

Теперь правящая коалиция может инициировать вотум недоверия правительству в парламенте, чтобы устранить премьера.

Правительственный кризис в Румынии начался после того как вечером в среду Социал-демократическая партия в своей оценке деятельности правительства за полгода обвинила его в срыве сроков выполнения правительственной программы.

Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство.

В среду национальный исполнительный комитет Социал-демократической партии единогласно проголосовал за отзыв политической поддержки правительства под руководством Гриндяну.