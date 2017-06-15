Урядова криза в Румунії: міністри правлячої коаліції подали у відставку

Четвер, 15 червня 2017, 08:59

Всі члени уряду від правлячої коаліції Румунії, що складається з Соціал-демократичної партії та Альянсу лібералів і демократів подали у відставку.

Про це повідомляє Agepress.ro.

"Всі члени уряду від Соціал-демократичної партії подали заяви про відставку. Наступним кроком має бути відставка прем’єр-міністра" - заявив лідер соціал-демократів Лівю Драгня.

Аналогічний крок зробили і представники Альянсу лібералів і демкратів.

Прем’єр-міністр Румунії Сорін Гріндяну попередив міністрів, що відстаку має затвердити президент Клаус Йоханніс і закликав їх до відповідальності.

Сам він у відставку йти не збирається.

"Я не подам у відставку. Я повинен поводитися відповідально. Це уряд Румунії, а не уряд виконкому СДП. Подам у відставку, коли Клаус Йоханніс після консультацій з партіями призначить прем'єра від СДП. Я не тримаюся за крісло.Сподіваюся, що ця криза закінчиться найближчим часом", - сказав Гріндяну.

Тепер правляча коаліція може ініціювати вотум недовіри уряду у парламенті, щоб усунути прем’єра.

Урядова криза в Румунії розпочалася після того як ввечері у середу Соціал-демократична партія у своїй оцінці діяльності уряду за півроку звинуватила його у зриві строків виконання урядової програми.

Уряд під керівництвом Гріндяну було затверджено 30 грудня 2016 року. Кандидатуру Гріндяну запропонувала парламентська більшість.

У середу національний виконавчий комітет Соціал-демократичної партії одноголосно проголосував за відкликання політичної підтримки уряду під керівництвом Гріндяну.