На военной базе в Афганистане убили четырех американских солдат

Суббота, 17 июня 2017, 16:32

По меньшей мере четверо американских военных погибли на военной базе "Шахин" на севере Афганистана.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, огонь внутри базы открыл афганский солдат.

"Афганский солдат расстрелял и убил четырех американских военных внутри базы. Мы ведем расследование инцидента", - сказал Абдул Кагар Арам, представитель 209-го корпуса афганской армии.

Военное командование США в Кабуле подтвердило, что ему известно об инциденте на военной базе "Шахин", которая является штаб-квартирой 209-го корпуса афганской армии в городе Мазари-Шариф, но больше подробностей не предоставило.

Напомним, в середине апреля эту же базу атаковали боевики "Талибана". До сих пор количество погибших не известно. По некоторым данным, в результате атаки тогда погибли 140 человек.

Отметим, сейчас США рассматривают усиление своего военного присутствия в Афганистане. По данным СМИ, на следующей неделе Пентагон объявит отправления 4 тысяч солдат в страну.