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Немецкий политик назвал Крым "исконно российской территорией"

Воскресенье, 18 июня 2017, 11:19
Версия для печати Комментарии

Немецкий политик Александр Голанд, который возглавляет избирательный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", назвал Крым "исконно российской территорией".

Об этом он заявил на съезде партии в Карлсруэ, сообщает Die Welt.

Свою позицию он высказал в контексте призыва к федеральному правительству об отмене санкций.

"Санкции - это всегда неправильно, это неправильная политика. И они не вернут ни одной части Крыма. Что поделать, Крым, так сказать, исконная российская территория и не может быть возвращен Украине", - заявил Голанд.

Стоит отметить, что федеральное правительство Германии официально осудило аннексию украинского полуострова и остается приверженным политике непризнания аннексии и оккупации Крыма.

Голанд на съезде "Альтернативы для Германии" также раскритиковал Запад за то, что он не смог построить новый мировой порядок вместе с Россией после распада СССР.

Кроме того, он заявил, что понимает президента РФ Владимира Путина и его политику в свете расширения НАТО на восток, а также выступил за необходимость хороших взаимоотношений между РФ и Германией.

Партия "Альтернатива для Германии" известна своей критикой миграционной политики канцлера Ангелы Меркель и евроскептическими взглядами. В 2016 году ей удалось попасть в местные парламенты федеральных земель Баден-Вюртемберг, Саксония-Анхальт и Рейнланд-Пфальц.

В 2017 году партия попала и в парламент земли Шлезвиг-Гольштейн, выборы в которой считаются важной проверкой настроений избирателей перед выборами в Бундестаг в сентябре этого года.

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