Німецький політик назвав Крим "споконвічно російською територією"

Неділя, 18 червня 2017, 11:19

Німецький політик Александр Голанд, який очолює виборчий список правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", назвав Крим "споконвічною російською територією".

Про це він заявив на з'їзді партії в Карлсруе, повідомляє Die Welt.

Свою позицію він висловив у контексті заклику до федерального уряду щодо скасування санкцій.

"Санкції – це завжди неправильно, це неправильна політика. І вони не повернуть жодної частини Криму. Що зробиш, Крим, так би мовити, споконвічна російська територія і не може бути повернутий Україні" - заявив Голанд.

Варто зазначити, що федеральний уряд Німеччини офіційно засудив анексію українського півострова і лишається відданим політиці невизнання анексії і окупації Криму.

Голанд на з’їзді "Альтернативи для Німеччини" також розкритикував захід за те, що він не зміг побудувати новий світовий порядок разом з Росією після розпаду СРСР.

Крім того, він заявив, що розуміє президента РФ Володимира Путіна і його політику у світлі розширення НАТО на схід, а також виступив за необхідність добрих взаємовідносин між РФ та Німеччиною.

Партія "Альтернатива для Німеччини" відома своєю критикою міграційної політики канцлера Ангели Меркель і євроскептичними поглядами. У 2016 році їй вдалося потрапити у місцеві парламенти федеральних земель Баден-Вюртемберг, Саксонія-Анхальт і Рейнланд-Пфальц.

У 2017 році партія потрапила і до парламенту землі Шлезвіг-Гольштейн, вибори у якій вважаються важливою перевіркою настроїв виборців перед виборами до Бундестагу у вересні цього року.