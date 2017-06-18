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Большинство британцев хотят проведения второго референдума по Brexit

Воскресенье, 18 июня 2017, 15:29
Версия для печати Комментарии

Большинство британцев хотели бы проведения второго референдума по выходу страны из ЕС.

Таковы данные опроса центра Survation, сообщает The Independent.

53% опрошенных выступили за проведение референдума, на котором бы должен был решаться вопрос принятия или не принятия условий окончательного соглашения по Brexit. 47% опрошенных против идеи такого референдума.

Отмечается, что во время проведения аналогичного опроса в апреле 54% британцев заявили, что не поддерживают идею подобного референдума.

Кроме того, опрос показал рост в обществе оппозиции так называемому "жесткому Brexit". Так, только 35% опрошенных согласны с утверждением премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что "отсутствие соглашения лучше плохого соглашения".

Опрос проводился с 16 по 17 июня, в нем приняли участие 1005 человек.

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