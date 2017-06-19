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"Исламское государство" впервые совершило теракт в Израиле и обещает новые атаки

Понедельник, 19 июня 2017, 14:51
Версия для печати Комментарии

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Иерусалиме, во время которого погибла женщина-полицейский.

Об этом сообщает The Times.

Инцидент произошел в в пятницу вечером у Дамасских ворот старого города Иерусалима. Трое мужчин, вооруженные ножами и самодельной винтовкой, напали на 23-летнюю Хадас Малку, нанеся ей смертельные ранения. Позже нападавших застрелили полицейские.

ИГИЛ заявила, что атака была первой из многих против израильтян.

Израильские спецслужбы заявили, что это нападение стало тревожным сигналом со стороны ИГИЛ, ранее игнорировшей Израиль.

Палестинские группировки также утверждали, что они причастны к нападению. Группа "Народный фронт освобождения Палестины" сообщила, что два из трех нападавших были ее членами. Третий якобы был членом ХАМАС.

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