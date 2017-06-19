"Ісламська держава" вперше здійснила теракт в Ізраїлі і обіцяє нові напади

Понеділок, 19 червня 2017, 14:51

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в Єрусалимі, під час якого загинула жінка-поліцейський.

Про це повідомляє The Times.

Інцидент стався у в п'ятницю ввечері біля Дамаських воріт старого міста Єрусалима. Троє чоловіків, озброєні ножами і саморобною гвинтівкою, напали на 23-річну Хадас Малку, завдавши їй смертельних поранень. Пізніше нападників застрелили поліцейські.

ІДІЛ заявила, що атака була першою з багатьох проти ізраїльтян.

Ізраїльські спецслужби заявили, що цей напад став тривожним сигналом з боку ІДІЛ, яка раніше ігнорувала Ізраїль.

Палестинські угруповання також стверджували, що вони причетні до нападу. Група "Народний фронт звільнення Палестини", повідомила, що два з трьох нападників були її членами. Третій нібито був членом ХАМАС.