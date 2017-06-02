Партия Мэй опережает лейбористов всего на 3% за неделю до выборов

Пятница, 02 июня 2017, 09:39

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министр Тереза ​​Мэй, за неделю до парламентських выборов имеет лишь незначительное преимущество над лейбористами.

Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, сообщает Reuters.

Опрос YouGov показал преимущество партии на 3 процентных пункта. Консерваторы получат на выборах 42% голосов, тогда как оппозиционная Лейбористская партия может рассчитывать на 39%.

Отдельная модель результатов голосования YouGov, сделанная на основе различных данных, прогнозирует консерваторам 317 мест в парламенте, и это на девять меньше, чем необходимо для формирования абсолютного большинства.

Опрос Panelbase показал большее преимущество консерваторов над лейбористами - 8 процентных пунктов, однако две недели назад эта цифра была почти вдвое больше.