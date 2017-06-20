Вторник, 20 июня 2017, 08:22

США передислоцировали свою авиацию в Сирии после инцидента со сбитым сирийским военным самолетом в небе над Раккой.

Об этом сообщает Reuters.

По словам командования ВВС США, это было сделано для обеспечения безопасности американских военных.

"После недавних столкновений с участием сирийского режима и российских сил мы приняли мер предосторожности по передислокации самолетов в Сирию, чтобы продолжать борьбу с "Исламской государством", обеспечивая при этом безопасность наших летных экипажей с учетом известных угроз", - заявил представитель центрального командования ВВС США Дэмиен Пикарт.

Напомним, в воскресенье, 18 июня, американский истребитель впервые с 2011 года сбил сирийский военный самолет.

В связи с этим Россия заявила о прекращении взаимодействия с США по меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Минобороны РФ считает уничтожение сирийского истребителя военной агрессией.