Катар отказывается от любых переговоров до снятия блокады

Вторник, 20 июня 2017, 10:15

Катар не будет вести переговоры с арабскими странами, которые разорвали с ним дипломатические и экономические связи, пока они не снимут блокаду.

Об этом заявил министр иностранных дел Катара, сообщает Al Jazeera.

"Катар находится под блокадой, переговоры невозможны, они должны снять блокаду, чтобы начать переговоры", - заявил министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдурахман аль-Тани.

Аль-Тани подчеркнул, что предпосылкой для начала переговоров должен быть прогресс в облегчении блокады.

Общаясь с журналистами, аль-Тани сообщил, что Катар до сих пор не получил никаких требований от Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, которые разорвали связи с Дохой почти две недели назад.

Ранее ряд стран Персидского залива подтвердили наработки список требований к Катара, которые он должен выполнить для решения дипломатического кризиса.

Напомним, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, а также Бахрейн и ряд других стран разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке вооруженных групп и Ирана, Катар обвинения неоднократно отклонял.