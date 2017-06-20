Катар відмовляється від будь-яких переговорів до зняття блокади

Вівторок, 20 червня 2017, 10:15

Катар не вестиме переговори з арабськими країнами, які розірвали з ним дипломатичні та економічні зв’язки, поки вони не знімуть блокаду.

Про це заявив міністр закордонних справ Катару, повідомляє Al Jazeera.

"Катар перебуває під блокадою, переговорів не можу бути, вони повинні зняти блокаду, щоб розпочати переговори", - заявив міністр закордонних справ Катару Мохаммед бін Абдурахман аль-Тані.

Аль-Тані підкреслив, що передумовою для початку переговорів має бути прогрес у полегшенні блокади.

Спілкуючись з журналістами, аль-Тані повідомив, що Катар досі не отримав жодних вимог від Саудівської Аравії, ОАЕ та Бахрейну, які розірвали зв’язки з Дохою майже два тижні тому.

Раніше низка країн Перської затоки підтвердили напрацювання списку вимог до Катару, які він повинен виконати задля вирішення дипломатичної кризи.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а також Бахрейн і ряд інших країн розірвали відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці збройних груп і Ірану, Катар звинувачення неодноразово відхиляв.