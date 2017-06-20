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Американские СМИ о визите Порошенко к Трампу: короткая встреча для фото

Вторник, 20 июня 2017, 19:52
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Президент США Дональд Трамп встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко во время визита, которые в Белом доме называют "зайти на огонек" в Овальный кабинет.

Об этом пишет американское информационное агентство Associated Press.

"Президент Петр Порошенко остановился во вторник для короткой фотосъемки с Трампом после встреч с вице-президентом Майком Пенсом и командой национальной безопасности", - пишет издание.

Президент США заявил, для него "большая честь" встречаться с Порошенко и "достигнут значительный прогресс" в отношениях с Украиной.

На почти 2-минутном видео, опубликованном каналом NBC, видно, что во время вступительного слова Трамп был немногословен и говорил около 20 секунд, остальное время говорил Порошенко.

Телеканал CNN отмечает, что когда Порошенко приехал в Белый дом, украинского президента не встретили с традиционной помпой, как это происходят при встречах иностранного руководителя с президентом Соединенных Штатов.

CNN обращает внимание на то, что Трамп "расстилает красную ковровую дорожку" в Белом доме практически для всех иностранных лидеров, со странами которых у США нет особых проблем.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в июне провел пресс-конференции вместе с Трампом, а президента Панамы встретили Трамп и первая леди Мелания Трамп.

В то же время, другие иностранные лидеры получили довольно прохладный прием и встречались с вице-президентом Майклом Пенсом, а не Трампом.

В апреле этого года король Иордании встретился с Пенсом в его резиденции и официально не встречался с президентом США, а президент Гондураса встречался с вице-президентом в марте.

Встреча Порошенко и Трампа началась вскоре после того, как администрация Трампа объявила о введении санкций против двух российских чиновников и трех десятков других лиц и компаний, причастных к аннексии Крыма.

Напомним, Порошенко после встречи в Белом доме заявил, что его встреча с Трампом была детальной и украинская сторона получила полную поддержку от США.

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