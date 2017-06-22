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Во Франции сформировали новое правительство

Четверг, 22 июня 2017, 08:31
Версия для печати Комментарии

Во Франции объявили новый состав правительства во главе с премьером Эдуаром Филиппом, сформированный по итогам проведения парламентских выборов.

Имена министров назвал в среду генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер, сообщает Le Figaro.

Ожидалось, что состав нового кабинета почти не будет отличаться от сформированного в мае после выборов президента. Однако из-за расследования против союзной партии Макрона MoDem и одного из ближайших соратников президента Ришара Феррана сразу четверо министров добровольно отказались от портфелей.

Министром обороны Франции назначена Флоранс Парли, ранее она отвечала за бюджетные вопросы в министерстве экономики. В последние годы работала топ-менеджером во французской национальной железнодорожной компании SNCF.

Министром юстиции стала судья Конституционного суда Франции Николь Белюбе. На пост министра по европейским делам назначена Натали Луазо - бывшего директора престижной Национальной школы администрации, в которой обучались представители политической элиты Франции.

Министром территориальной сплоченности будет бывший министр сельского хозяйства Жак Мезар. Его должность займет один из соратников Макрона Стефан Травер.

В новом правительстве Франции - 30 должностных лиц. Как и в предыдущем составе, сохранено гендерное равенство: 15 из них - мужчины, 15 - женщины.

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