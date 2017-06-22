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Белый дом лоббирует ослабление одобренных Сенатом санкций против РФ - СМИ

Четверг, 22 июня 2017, 10:01
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Белый дом проводит тайную работу в Палате представителей с целью ослабления санкций, одобренных подавляющим большинством Сената на прошлой неделе.

Об этом сообщает The New York Times.

"Белый дом лоббирует в Палате представителей ослабление законопроекта, принятого на прошлой неделе подавляющим большинством в Сенате, который предусматривает новые жесткие санкции против России за вмешательство в выборы и позволяет Конгрессу заблокировать возможные попытки президента снять санкции c Москвы", - пишет издание.

Отмечается, что Палата представителей, обычно враждебно настроеная по отношению к России, оказалась перед выбором демонстрации жесткой линии против Москвы за ее неправомерное поведение и потенциальной конфронтации с собственным президентом.

Прежде чем попасть на подпись президенту Дональду Трампу, документ должна принять Палата представителей. Однако конгрессмены обнаружили, что документ нарушает требование в Конституции США о том, чтобы рассмотрение любого законопроекта, предусматривающего увеличение доходов правительства, начинался в Палате представителей.

Демократы предположили, что республиканцы пытаются заблокировать законопроект из-за своей лояльности Трампу.

Чиновники администрации Трампа на условиях анонимности настаивают, что не хотят ослабления санкций против россии, однако обеспокоены тем, что закон узурпирует полномочия президента налагать санкции, подрывает международную коалицию, которая поддерживает действующие санкции, отбирает у администрации возможность посылать Москве четкий сигнал о возможности ослабления санкций в обмен на уступки.

Источники в администрации Трампа утверждают, что Белый дом стремится к ликвидации нормы о возможности Конгрессом блокировки попыток президента ослабить или отменить санкции.

Напомним, американский Сенат почти единогласно утвердил новые санкции против России в связи с ее вмешательством в президентскую кампанию в США.

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