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Білий дім лобіює послаблення схвалених Сенатом санкцій проти РФ – ЗМІ

Четвер, 22 червня 2017, 10:01
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Білий дім проводить таємну роботу у Палаті представників з метою послаблення санкцій, схвалених переважною більшістю Сенату минулого тижня.

Про це повідомляє The New York Times.

"Білий дім лобіює у Палаті представників послаблення законопроекту, прийнятого минулого тижня переважною більшістю у Сенаті, який передбачає нові жорсткі санкції проти Росії за втручання у вибори і дозволяє Конгресу заблокувати можливі спроби президента зняти санкції з Москви" - пише видання.

Зазначається, що Палата представників, зазвичай вороже налаштована щодо Росії, опинилась перед вибором демонстрації жорсткої лінії проти Москви за її неправомірну поведінку і потенційної конфронтації з власним президентом.

Перш ніж потрапити на підпис президенту Дональду Трампу, документ має ухвалити Палата представників. Однак конгресмени виявили, що документ порушує вимогу в Конституції США про те, щоб розгляд будь-якого законопроекту, що передбачає збільшення доходів уряду, починався в Палаті представників.

Демократи припустили, що республіканці намагаються заблокувати законопроект через свою лояльність Трампу.

Чиновники адміністрації Трампа на умовах анонімності наполягають, що не прагнуть послаблення санкцій проти росії, однак стурбовані тим, що закон узурпує повноваження президента накладати санкції, підриває міжнародну коаліцію, яка підтримує чинні санкції, відбирає у адміністрації можливість посилати Москві чіткий сигнал про ймовірність послаблення санкцій в обмін на поступки.

Джерела в адміністрації Трампа стверджують, що Білий дім прагне ліквідації норми про можливість Конгресом блокування спроб президента послабити чи скасувати санкції.

Нагадаємо, американський Сенат майже одноголосно затвердив нові санкції проти Росії у зв’язку з її втручанням у президентську кампанію в США.

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