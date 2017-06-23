В Пакистане в результате трех взрывов погибли 35 человек, 100 ранены

Пятница, 23 июня 2017, 18:24

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По меньшей мере 35 человек погибли и около 100 получили ранения в пятницу в результате трех отдельных взрывов в двух крупных городах Пакистана.

Об этом сообщает Associated Press.

Первый взрыв совершил смертник на автомобиле возле офиса начальника полиции в юго-западном городе Кветта. В результате взрыва погибли по меньшей мере 11 человек и 20 получили ранения.

Через несколько часов произошли еще два взрыва с разницей в считанные минуты. Они произошли на рынке шиитского города Парачинар, погибли 24 человека, в основном шиитские мусульмане.

Теракты произошли за несколько дней до мусульманского праздника Эйд-аль-Фитр, который завершает священный месяц Рамадан.

Пока неизвестно, кто стоял за нападениями, но в прошлом за аналогичные взрывы брали на себя ответственность суннитские боевые группы.