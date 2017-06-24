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Макрон и Шварценеггер потроллили Трампа из-за климатического соглашения

Суббота, 24 июня 2017, 16:13
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Президент Франции Эммануэль Макрона и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер потроллили президента США Дональда Трампа из-за его отношения к вопросам изменения климата.

Шварценеггер опубликовал видео на своей странице в Facebook, на котором они обещают "снова сделать планету большой".

"Мы с президентом Макрона обсуждаем вопросы окружающей среды и "зеленое" будущее", - говорит Шварценеггер.

"Мы будем работать вместе, чтобы сделать планету снова великой", - добавляет Макрон. Его фраза перекликается с лозунгом президентской кампании Трампа - "Make America great again".

Как известно, Макрон критиковал решение президента США отказаться от Парижского климатического соглашения, которое США подписали в 2015 году.

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