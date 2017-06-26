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Кремль отзывает своего посла из Вашингтона на фоне расследований в США - СМИ

Понедельник, 26 июня 2017, 20:11
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Кремль решил отозвать своего посла Сергея Кисляка из Вашингтона на фоне расследований ФБР и Конгресса относительно контактов россиян с топ-советниками президента США Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Об этом сообщает американское издание BuzzFeed со ссылкой на три источника.

Решение вернуть Кисляка в Россию, а не назначить его на высокий пост в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, о чем сообщали ранее ряд СМИ, было принято на фоне расследований ФБР и Конгресса относительно контактов 66-летнего дипломата из топ-советниками президента США Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Сообщается, что хотя отзыва Кисляка уже давно ожидали, однако Москва не подтверждает его дату отъезда.

По данным издания, Бизнес совет США-Россия организует выездную прощальную вечеринку для посла 11 июля в отеле St. Regis (Нью-Йорк).

Также в своем Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол Кисляк готовится покинуть Вашингтон.

По сообщениям российских СМИ, место Кисляка может занять заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, который находится в списке санкций Европейского Союза.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что зять президента США и его советник Джаред Кушнер предлагал послу России Сергей Кисляк создать секретный канал связи между штабом Дональда Трампа и Кремлем.

Также стало известно, что Кушнер скрыл минимум три контакты с послом РФ Сергеем Кисляком.

Впоследствии появилась информация, что зять президента США и его советник Джаред Кушнер действительно встречался с послом РФ Сергеем Кисляком, но не предлагал ему создать специальный канал связи, такую ​​идею предложили россияне.

Кроме того, стало известно, что генпрокурор США Джефф Сешнс в прошлом году дважды разговаривал с послом России в США и не рассказал об этом на слушаниях в Сенате. В начале марта генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Также напомним, что 13 февраля Майкл Флинн ушел с поста советника по национальной безопасности президента Трампа после того, как стало известно, что он ввел в заблуждение чиновников Белого дома относительно контактов с российским послом Сергеем Кисляком во время президентской кампании.

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