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Подробности в деле "псевдобеженцев" из Украины в ФРГ: речь идет о семье езидов

Вторник, 27 июня 2017, 08:46
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Суд немецкого Мюнстера 26 июня начал рассмотрение дела граждан Украины, которые несмотря на невладение арабским языком, успешно выдали себя за сирийцев и получили статус беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время заседания выяснилось, что подсудимые могут быть езидами. Фигурант дела, 34-летний Азиз С., заявил, что родился в небольшом сирийском селе, где живут курды-езиды.

"В селе говорили только по-курдски. Там жили только езиды, никто не говорил по-арабски", - сказал он.

Глава семьи также смог описать село и назвать несколько имен его жителей по требованию суда. Ожидается, что на основе особенностей диалекта курдского языка, которым владеет семья, установят ее происхождения.

Немецкий сосед подозреваемых в мошенничестве показал, что семья Азиза регулярно отмечала езидские религиозные праздники.

Езиды - одна из национальностей Ближнего Востока, традиционно исповедует езидизм, религию с элементами ислама, иудаизма, христианства и зороастризма. В Украине проживает, по разным данным, 3-5 тысяч езидов, преимущественно в Херсонской области, куда они в своем большинстве мигрировали из Армении в конце 1980-х.

Напомним, семья из Украины, получившая статус беженцев в Германии выдав себя за сирийцев, подала жалобу в немецкий суд из-за отмены решения после разоблачения обмана.

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