Подробиці у справі "псевдобіженців" з України у ФРН: йдеться про родину єзидів

Вівторок, 27 червня 2017, 08:46

Суд німецького Мюнстера 26 червня почав розгляд справи громадян України, які попри неволодіння арабською успішно видали себе за сирійців і отримали статус біженців.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Під час засідання з'ясувалося, що підсудні можуть бути єзидами. Фігурант справи, 34-річний Азіз С., заявив, що народився у невеликому сирійському селі, де мешкають курди-єзиди.

"У селі говорили лише курдською. Там мешкали лише єзиди, ніхто не говорив арабською", - сказав він.

Глава сім'ї також зміг описати село та назвати кілька імен його мешканців на вимогу суду. Очікується, що на основі особливостей діалекту курдської мови, яким володіє родина, встановлять її походження.

Німецький сусід підозрюваних у шахрайстві засвідчив, що родина Азіза регулярно відзначала єзидські релігійні свята.

Єзиди - одна з національностей Близького Сходу, яка традиційно сповідує єзидизм, релігію з елементами ісламу, юдаїзму, християнства та зороастризму. В Україні проживає, за різними даними, 3-5 тисяч єзидів, переважно в Херсонській області, куди вони у своїй більшості мігрували з Вірменії наприкінці 1980-х.

Нагадаємо, сім'я з України, яка отримала статус біженців в Німеччині видавши себе за сирійців, подала скаргу до німецького суду через скасування рішення після викриття обману.