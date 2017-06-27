Аграмунт сбежал в Испанию, не дожидаясь начала импичмента

Вторник, 27 июня 2017, 12:49

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт покинул Страсбург, несмотря на то, что по должности должен оставаться до завершения сессии ПАСЕ.

Об этом заявила на сессии экс-президент ассамблеи Анн Брассер, сообщает из Страсбурга "Европейская правда".

Как известно, во вторник ПАСЕ начала рассмотрение изменений в регламент, которые позволят отправить президента ПАСЕ в отставку против его воли. Педро Аграмунт отсутствует в зале во время рассмотрения. Анн Брассер обратилась к нему.

"Мы знаем, что Аграмунт уехал отсюда в Испанию, но я верю, что он нас еще слышит", - заявила она.

"Обращаюсь к вам: уйдите сейчас, вы еще можете спасти ситуацию", - заявила она.

В ближайшее время будет принято решение о том, как будет происходить увольнение и будет ли новое правило распространяться на текущего президента.