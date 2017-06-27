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Аграмунт сбежал в Испанию, не дожидаясь начала импичмента

Вторник, 27 июня 2017, 12:49
Версия для печати Комментарии

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт покинул Страсбург, несмотря на то, что по должности должен оставаться до завершения сессии ПАСЕ.

Об этом заявила на сессии экс-президент ассамблеи Анн Брассер, сообщает из Страсбурга "Европейская правда".

Как известно, во вторник ПАСЕ начала рассмотрение изменений в регламент, которые позволят отправить президента ПАСЕ в отставку против его воли. Педро Аграмунт отсутствует в зале во время рассмотрения. Анн Брассер обратилась к нему.

"Мы знаем, что Аграмунт уехал отсюда в Испанию, но я верю, что он нас еще слышит", - заявила она.

"Обращаюсь к вам: уйдите сейчас, вы еще можете спасти ситуацию", - заявила она.

В ближайшее время будет принято решение о том, как будет происходить увольнение и будет ли новое правило распространяться на текущего президента.

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