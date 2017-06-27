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Аграмунт втік в Іспанію, не чекаючи на початок імпічменту

Вівторок, 27 червня 2017, 12:49
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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт залишив Страсбург попри те, що за посадою мав зобов’язання лишатися до завершення сесії ПАРЄ.

Про це заявила на сесії екс-президент асамблеї Анн Брассер, повідомляє зі Страсбурга "Європейська правда".

Як відомо, у вівторок ПАРЄ почала розгляд  змін до регламенту, які дозволять відправити президента ПАРЄ у відставку проти його волі. Педро Аграмунт відсутній у залі під час розгляду. Анн Брассер звернулася до нього.

"Ми знаємо, що Аграмунт поїхав звідси до Іспанії, але я вірю, що він нас ще чує", - заявила вона.

"Звертаюся до вас: йдіть зараз, йдіть, ви ще можете врятувати ситуацію", - заявила вона.

Ближчим часом буде ухвалене рішення щодо того, як буде відбуватися звільнення та чи буде нове правило поширюватися на поточного президента.

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