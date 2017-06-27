Аграмунт втік в Іспанію, не чекаючи на початок імпічменту

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт залишив Страсбург попри те, що за посадою мав зобов’язання лишатися до завершення сесії ПАРЄ.
Про це заявила на сесії екс-президент асамблеї Анн Брассер, повідомляє зі Страсбурга "Європейська правда".
Як відомо, у вівторок ПАРЄ почала розгляд змін до регламенту, які дозволять відправити президента ПАРЄ у відставку проти його волі. Педро Аграмунт відсутній у залі під час розгляду. Анн Брассер звернулася до нього.
"Ми знаємо, що Аграмунт поїхав звідси до Іспанії, але я вірю, що він нас ще чує", - заявила вона.
"Звертаюся до вас: йдіть зараз, йдіть, ви ще можете врятувати ситуацію", - заявила вона.
Ближчим часом буде ухвалене рішення щодо того, як буде відбуватися звільнення та чи буде нове правило поширюватися на поточного президента.