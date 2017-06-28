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Британии может понадобиться переходный период, но он не будет неограниченным - Мэй

Среда, 28 июня 2017, 16:02
Версия для печати Комментарии

Великобритании может понадобиться некий переходный период, чтобы сгладить выход из Европейского Союза, но он не продлится неограниченный период.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, сообщает Reuters.

"Когда мы будем знать, какими будут будущие отношения с ЕС, нам может понадобиться период имплементации. Но я хочу совершенно ясно сказать, что это не означает неограниченную переходную фазу: мы собираемся покинуть Европейский Союз, это то, чего хотели люди, и мы это сделаем ", - сказала Мэй.

Напомним, Евросоюз и Великобритания начали переговоры относительно Brexit и на первой встрече 19 июня договорились о приоритетах и ​​графике встреч.

СМИ сообщают, что министры в правительстве Британии не могут прийти к консенсусу о том, как должны проходить переговоры о выходе страны из состава Европейского союза.

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