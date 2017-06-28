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Британії може знадобитися перехідний період, але він не буде необмеженим - Мей

Середа, 28 червня 2017, 16:02
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Великій Британії може знадобитися певний перехідний період, щоб згладити вихід з Європейського Союзу, але він не триватиме необмежений період.

Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, повідомляє Reuters.

"Коли ми знатимемо, якими будуть майбутні відносини з ЄС, нам може знадобитися період імплементації. Але я хочу абсолютно ясно сказати, що це не означає необмежену перехідну фазу: ми збираємось залишити Європейський Союз, це те, чого хотіли люди, і ми це зробимо", - сказала Мей.

Нагадаємо, Євросоюз та Велика Британія розпочали переговори щодо Brexit і на першій зустрічі 19 червня домовилися щодо пріоритетів та графіку зустрічей.

ЗМІ повідомляють, що міністри в уряді Британії не можуть прийти до консенсусу про те, як повинні проходити переговори про вихід країни зі складу Європейського союзу.

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