Экс-президент Приднестровья бежал на лодке в Молдову после обвинений в хищениях

Четверг, 29 июня 2017, 09:18

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук тайно покинул непризнанную республику и сбежал на территорию Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker.

Верховный совет Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов написал на своей странице в Facebook сообщил, что, "согласно информации ВС ПМР, вчера Шевчуку были вручены необходимые документы (по закону, он обязан присутствовать на заседании ВС при рассмотрении подобного вопроса), но ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове".

Сам Шевчук назвал открытие против него уголовных дел и снятие неприкосновенности "сведением счетов и борьбой с политическими оппонентами".

"Считаю организованную вчера и сегодня в Верховном Совете провокацию очередным свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний для сведения счетов и борьбы с политическими оппонентами", - написал он в Facebook.

Что касается снятия неприкосновенности, Шевчук уточнил, что, в связи с изменениями законодательства, еще до президентских выборов после избрания нового президента его лишили всех прежних социальных гарантий.

"Включая неприкосновенность, о чем меня официально уведомил глава администрации президента еще в феврале. Привилегии, льготы и так далее оставлены только для первого президента и тех последующих президентов, которые выйдут на пенсию. Поэтому все это четко спланированный, заказной сценарий, цель которого - сохранение власти", - подытожил бывший глава Приднестровья.