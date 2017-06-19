Дипскандал между Молдовой и Великобританией: приднестровских чиновников приняли в Лондоне

Понедельник, 19 июня 2017, 08:45

Молдова и Великобритания оказались на грани дипломатического скандала из-за визита в Лондон главы непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, которого приняли в британском МИД.

Как сообщает молдавское издание Newsmaker, на прошлой неделе делегация приднестровских чиновников во главе с главой непризнанной республики осуществила визит в Великобританию.

Делегацию, в которую вошли также глава правительства непризнанной республики и глава внешнеполитического ведомства, приняли в британском МИД. Кроме того, Красносельский выступил в Оксфорде с лекцией об "историко-правовых основах государственности ПМР" и встретился с российским послом в Лондоне Александром Яковенко.

Сообщение о визите в Лондон приднестровских чиновников появилось на сайте лидера Приднестровья.

Кишинев, по информации издания, просил Лондон не принимать приднестровских чиновников на официальном уровне. 18 июня спикер парламента Молдовы Андриан Канду сообщил, что МИД Молдовы будет поручено проверить информацию о визите представителей Приднестровья в Лондон и выяснить, почему было грубо нарушено международное право.

Посольство Великобритании в Молдове впоследствии выступило с разъяснениями по поводу встречи. Там отметили, что Красносельский встречался с дополнительным директором по делам Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД Николой Поллитт, а визит "нескольких политических представителей" из Приднестровья в Лондон был "не официальным, а частным".

В дипмиссии отметили, что позиция Лондона по поводу Приднестровья остается неизменной.

"Мы по-прежнему поддерживаем всеобъемлющее мирное урегулирование приднестровского конфликта, основанное на суверенитете и территориальной целостности Молдовы со специальным статусом для Приднестровья... Любые предположения, что позиция Соединенного Королевства могла измениться или что мы признаем Приднестровье, некорректны", - говорится в сообщении посольства Великобритании.