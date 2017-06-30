В Греции коммунальщики завершили мусорную забастовку, длившуюся 11 дней

В Греции в четверг завершилась забастовка работников коммунальных служб, ответственных за уборку мусора, которая длилась 11 дней.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Коммунальщики в четверг начали собирать тысячи тонн мусора, которые гнили под солнцем в течение последних двух недель после того, как профсоюзы решили прекратить работу и выдвинули требования правительству.
Коммунальные работники требовали от правительства обеспечить постоянное трудоустройство для рабочих, имеющих долгосрочные контракты, и обезопасить от безработицы около 6500 работников, чьи контракты подходят к концу.
Ожидается, что местные власти в Афинах, Салониках и других городах будет переоформлять контракты тысяч работников, чьи краткосрочные договоры закончились.
По словам заместителя мэра Афин, для уборки всего мусора нужно минимум четыре дня. Коммунальщики в первую очередь собирают мусор, который разлагается, и грозит вспышкой болезней из-за антисанитарии.