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В Греции коммунальщики завершили мусорную забастовку, длившуюся 11 дней

Пятница, 30 июня 2017, 08:21
Версия для печати Комментарии

В Греции в четверг завершилась забастовка работников коммунальных служб, ответственных за уборку мусора, которая длилась 11 дней.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Коммунальщики в четверг начали собирать тысячи тонн мусора, которые гнили под солнцем в течение последних двух недель после того, как профсоюзы решили прекратить работу и выдвинули требования правительству.

Коммунальные работники требовали от правительства обеспечить постоянное трудоустройство для рабочих, имеющих долгосрочные контракты, и обезопасить от безработицы около 6500 работников, чьи контракты подходят к концу.

Ожидается, что местные власти в Афинах, Салониках и других городах будет переоформлять контракты тысяч работников, чьи краткосрочные договоры закончились.

По словам заместителя мэра Афин, для уборки всего мусора нужно минимум четыре дня. Коммунальщики в первую очередь собирают мусор, который разлагается, и грозит вспышкой болезней из-за антисанитарии.

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