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У Греції комунальники завершили сміттєвий страйк, що тривав 11 днів

П'ятниця, 30 червня 2017, 08:21
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У Греції в четвер завершився страйк працівників комунальних служб, відповідальних за прибирання сміття, який тривав 11 днів.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Комунальники у четвер почали збирати тисячі тонн сміття, які гнили під сонцем протягом останніх двох тижнів після того, як профспілки вирішили припинити роботу і висунули вимоги уряду.

Комунальні працівники вимагали від уряду забезпечити постійне працевлаштування для робітників, які мають довготермінові контракти, та убезпечити від безробіття близько 6500 працівників, чиї контракти добігають кінця.

Очікується, що місцева влада в Афінах, Салоніках та інших містах буде переоформляти контракти тисяч працівників, чиї короткострокові договори закінчилися.

За словами заступника мера Афін, для прибирання всього сміття потрібно щонайменше чотири дні. Комунальники в першу чергу збирають сміття, що розкладається, і загрожує спалахом хвороб через антисанітарію. 

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