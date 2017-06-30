Сенат США внес правки в законопроект о санкциях против России

Пятница, 30 июня 2017, 09:43

Сенат США доработал законопроект о санкциях против России и Ирана по требованию республиканцев, таким образом, теперь его смогут рассмотреть в Палате представителей.

Об этом сообщает Reuters.

Внести технические изменения в закон требовали члены Республиканской партии. Они настаивали, что законопроект нарушает Конституцию США.

Демократы обвинили республиканцев в том, что они хотят "убить законопроект", чтобы угодить Дональду Трампу. Республиканцы заявляли, что их замечания носили лишь процессуальный характер.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Палату представителей. Поскольку у Конгресса на следующей неделе будет перерыв, законопроект будет рассмотрен уже после саммита G20, во время которого состоится встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. После одобрения Палатой представителей законопроект должен подписать Дональд Трамп.

Напомним, Сенат США 15 июня почти единогласно утвердил новые санкции против России в связи с ее вмешательством в президентскую кампанию в США.