Польская авиакомпания LOT увеличит количество рейсов из Варшавы в Одессу

Пятница, 30 июня 2017, 12:39

Крупнейшая польская авиакомпания LOT увеличит количество рейсов на маршруте Варшава-Одесса до 14 в неделю.

Об этом сообщил президент авиакомпании Рафал Мильчарски в ходе пресс-конференции в Одессе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Количество рейсов будет увеличено до 14 в неделю до начала сентября. Это будет происходить постепенно, начиная с 19 июля.

По его словам, новый график позволит одесситам более удобно пользоваться рейсами из хаба в Варшаве в 70 стран мира.

Полеты будут выполнять самолеты Embaraer компании LOT и Bombardier CRJ900 авиакомпании Nordica (Эстония).

LOT Polish Airlines обслуживает около 5 млн пассажиров в год на почти 60 направлениях по всему миру через Варшаву.

LOT предлагает прямые дальнемагистральные рейсы в США, Канаду, Китай, Японию и Южную Корею.