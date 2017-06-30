Польская авиакомпания LOT увеличит количество рейсов из Варшавы в Одессу

Крупнейшая польская авиакомпания LOT увеличит количество рейсов на маршруте Варшава-Одесса до 14 в неделю.
Об этом сообщил президент авиакомпании Рафал Мильчарски в ходе пресс-конференции в Одессе, сообщает "Интерфакс-Украина".
Количество рейсов будет увеличено до 14 в неделю до начала сентября. Это будет происходить постепенно, начиная с 19 июля.
По его словам, новый график позволит одесситам более удобно пользоваться рейсами из хаба в Варшаве в 70 стран мира.
Полеты будут выполнять самолеты Embaraer компании LOT и Bombardier CRJ900 авиакомпании Nordica (Эстония).
LOT Polish Airlines обслуживает около 5 млн пассажиров в год на почти 60 направлениях по всему миру через Варшаву.
LOT предлагает прямые дальнемагистральные рейсы в США, Канаду, Китай, Японию и Южную Корею.