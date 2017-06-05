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Литва начинает строить забор на границе с Россией

Понедельник, 05 июня 2017, 11:13
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На границе Литвы с Россией в понедельник начинается строительство защитного ограждения, которое будет возведено на участке протяженностью в 44,6 километра.

Об этом сообщает Delfi.

На отрезках вдоль госграницы Литвы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием.

Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

Новое защитное ограждение будет в той местности, где государственная граница Литвы с РФ проходит по суше. Стоимость работ - 1 млн. 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы. 

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