В четырех крупнейших городах Польши протестуют водители такси

Понедельник, 05 июня 2017, 11:33

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Водители такси в четырех крупнейших городах Польши в понедельник протесутють против растущего числа водителей, работающих без лицензий.

Об этом сообщает Wyborcza.

Протесты начались в утренний час пик в Варшаве, Вроцлаве, Познани и Лодзи. Водители такси собираются в колонны и медленно движутся по улицам городов, создавая заторы, и усложняя движение общественного транспорта.

Таксисты заявляют, что водители без лицензий угрожают закрытием служб такси и требуют, чтобы правительство делало больше для защиты их рабочих мест.

Позже водители планируют демонстрацию перед офисом премьер-министра Шидло.