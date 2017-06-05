В четырех крупнейших городах Польши протестуют водители такси

Водители такси в четырех крупнейших городах Польши в понедельник протесутють против растущего числа водителей, работающих без лицензий.
Об этом сообщает Wyborcza.
Протесты начались в утренний час пик в Варшаве, Вроцлаве, Познани и Лодзи. Водители такси собираются в колонны и медленно движутся по улицам городов, создавая заторы, и усложняя движение общественного транспорта.
Таксисты заявляют, что водители без лицензий угрожают закрытием служб такси и требуют, чтобы правительство делало больше для защиты их рабочих мест.
Позже водители планируют демонстрацию перед офисом премьер-министра Шидло.