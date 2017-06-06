Послы ЕС решили продлить на год санкции против Крыма - журналист

Вторник, 06 июня 2017, 15:41

Комитет постоянных представителей ЕС решил продлить на год санкции против оккупированного Крыма.

Об этом и своем Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС решили продлить запрет инвестиций ЕС в Крым на 1 год. Главы МИД стран ЕС утвердят это решение 19 июня "- написал он.

Eu ambs have decided to prolong EU's investment ban on #Crimea by 1 year. To be confirmed by foreign ministers on 19 June. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 червня 2017 р.

Как известно, срок действия нынешних санкций истекает 23 июня.

Санкции включают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Ожидается, что вскоре также будут продолжены экономические санкции против России, введенные из-за ее роли в конфликте на востоке Украины.