Иран обвиняет США и Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране

Среда, 07 июня 2017, 18:28

Корпус стражей Исламской революции Ирана обвинил США и Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране, произошедшим в среду.

Об этом говорится в заявлении Корпуса, который является военной верв’ю исполнительной власти в Иране, обнародованном официальным агентством новостей Исламской республики Иран IRNA.

"Эти террористические атаки произошли только через неделю после встречи между американским президентом и (саудовскими) трусливыми лидерами, которые поддерживают террористов. То, что "Исламское государство" взяло ответственность лишь доказывает их причастность к этим жестоким атакам ", - говорится в заявлении.

Корпус стражей Исламской революции при этом заявляет, что такие действия не останутся неотмщенными.

Напомним, в среду утром четверо вооруженных мужчин открыли огонь у входа в здание парламента, после чего проникли в здание. Впоследствии один из них подорвал себя.

Второе нападение произошло в мавзолее Хомейни на юге Тегерана. Трое нападавших убили одного человека и ранили еще пятерых, после чего смертница устроила взрыв. Один из нападавших покончил жизнь самоубийством, другой удалось задержать.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В результате двух терактов в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.