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Маккейн о новых санкциях: Путин должен заплатить за вмешательство в американские выборы

Четверг, 08 июня 2017, 08:39
Версия для печати Комментарии

Сенатор США Джон Маккейн заявил, что подготовил поправку в законодательство в Сенат, которая расширит санкции в отношении России.

Об этом говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его странице в Facebook.

"Соединенные Штаты должны послать сильный сигнал Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не будем терпеть нападения на нашу демократию. Не существует большей угрозы для наших свобод, чем нападение на нашу способность свободно выбирать наших собственных лидеров, без иностранного вмешательства", - говорится в заявлении Маккейна.

"И поэтому мы должны действовать сейчас, приняв мою поправку (в законодательство в Сенате), которая введет жесткие санкции в отношении России и сделает так, чтобы Путин заплатил цену за свое наглое вмешательство в наши выборы", - заявил он.

Маккейн отметил, что прошло уже восемь месяцев с тех пор, как РФ вмешались в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, 29 декабря 2016 еще тогда президент США Барак Обама ввел санкции против России из-за хакерских атак и вмешательства Кремля в выборы президента США.

Недавно директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что поддерживаемые государством российские хакеры остаются значительной угрозой для американского правительства, они будут продолжать свои кибератаки.

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