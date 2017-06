В Ньюкасле освободили заложников, захваченных вооруженным мужчиной

В британском Ньюкасле освободили заложников, захваченных вооруженным мужчиной в местном центре занятости.

Об этом сообщает британская полиция в своем Twitter.

"Можно считать, что все заложники освобождены и что человек, о котором идет речь, единственный, кто остался в здании", - говорится в заявлении полиции.

