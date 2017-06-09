В Ньюкасле освободили заложников, захваченных вооруженным мужчиной

Пятница, 09 июня 2017, 12:35

В британском Ньюкасле освободили заложников, захваченных вооруженным мужчиной в местном центре занятости.

Об этом сообщает британская полиция в своем Twitter.

"Можно считать, что все заложники освобождены и что человек, о котором идет речь, единственный, кто остался в здании", - говорится в заявлении полиции.

It is believed that all the hostages have been released and that the man concerned is the only person who remains in the building. — Northumbria Police (@northumbriapol) 9 червня 2017 р.

Сообщается также, что полиция не рассматривает захват заложников как теракт.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина захватил в заложники сотрудников центра занятости в Ньюкасле на северо-востоке Англии.