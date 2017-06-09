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Террорист Андерс Брейвик сменил имя

Пятница, 09 июня 2017, 19:00
Версия для печати Комментарии

Террорист Андерс Брейвик, который в 2011 году организовал в Норвегии двойной теракт, сменил имя.

Об этом сообщает норвежское издание Verdens Gang.

Теперь в государственном реестре населения он обозначен как Фйотольф Хансен.

Информацию подтверждает и адвокат осужденного террориста Ойстейн Сторвик.

При этом он не стал объяснять когда и по какой причине Брейвик сменил имя.

Как сообщалось, Верховный суд Норвегии в четверг, 8 июня, отказался рассматривать апелляцию, поданную норвежским массовым убийцей Андерсом Брейвиком, который требует признать, что его удерживают в тюрьме с нарушением прав человека.

Как известно, Андерс Брейвик является организатором и исполнителем теракта в Осло в 2011 года, в результате которого погибли 77 человек, а 151 получили ранения.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 годам лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.

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