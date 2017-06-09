Терорист Андерс Брейвік змінив ім’я

П'ятниця, 09 червня 2017, 19:00

Терорист Андерс Брейвік, який у 2011 році організував у Норвегії подвійний теракт, змінив ім’я.

Про це повідомляє норвезьке видання Verdens Gang.

Тепер у державному реєстрі населення він позначений як Фйотольф Хансен.

Інформацію підтверджує і адвокат засудженого терориста Ойстейн Сторвік.

При цьому, він не став пояснювати коли і з якої причини Брейвік змінив ім’я.

Як повідомлялося, Верховний суд Норвегії у четвер, 8 червня, відмовився розглядати апеляцію, подану норвезьким масовим вбивцею Андерсом Брейвіком, який вимагає визнати, що його утримують у в'язниці із порушенням прав людини.

Як відомо, Андерс Брейвік є організатором і виконавцем теракту в Осло в 2011 року, внаслідок якого загинули 77 осіб, а 151 отримала поранення.

У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі з правом продовження тюремного строку необмежену кількість разів.