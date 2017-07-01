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Украина начала председательствовать в ОЧЭС

Суббота, 01 июля 2017, 10:14
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1 июля Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как ранее сообщили в МИД Украины, украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности  в регионе.

Среди приоритетов Украины - реализация многосторонних региональных проектов, в частности в сфере транспорта. В связи с этим в планах украинского председательства провести встречу министров транспорта и ряд мероприятий на экспертном уровне.

Председательство Украины, которое она приняла от Турции, продлится полгода.

ОЧЭС была создана в 1992 году для обеспечения экономического развития в бассейне Черного моря.

На сегодня организация объединяет 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

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