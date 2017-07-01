Найти
АКТУАЛЬНО

В Грузии ввели скрытое патрулирование дорог и балльную систему штрафов

Европейские лидеры в Страсбурге прощаются с Гельмутом Колем

В ЕС утвердили новые правила контроля иностранцев на границе

Эстония впервые возглавила Совет ЕС

Аграмунт заявил, что процедуры в ПАСЕ о его отставке "незаконные"

Первое заявление Аграмунт об отставке: украинцы возглавили кампанию против меня



Качиньский настаивает, что Польша не должна принимать мигрантов

Суббота, 01 июля 2017, 15:02
Версия для печати Комментарии

Польша не должна предоставлять убежище мигрантам, как на этом настаивает ЕС, ведь должна заботиться о своей безопасности.

Об этом в субботу, 1 июля, заявил лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский во время конгресса своей политсилы, сообщает Rzeczpospolita.

По его словам, в вопросе приема беженцев речь идет не только о терроризме, а об обычной безопасности. "Нет никаких причин, чтобы радикально снижать стандарт качества нашей жизни", - сказал Ярослав Качиньский.

Лидер "Права и справедливости" считает, что Польша не должна принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

 "Мы не эксплуатировали эти страны, не пользовались их рабочей силой и не приглашали их в Европу. У нас есть полное моральное право сказать" нет ", - сказал Качиньский.

Напомним, Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности против Польши, Венгрии и Чехии из-за отказа этих стран принимать мигрантов в соответствии с квотами ЕС.

Польша настаивает, что квоты на распределение мигрантов не решают миграционную кризис, поэтому нужно найти другие пути решения проблемы.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:02
Качиньский настаивает, что Польша не должна принимать мигрантов
14:37
В Италии арестовали украинца за убийство фотографа на Донбассе в 2014 году
14:32
В Турции за месяц задержали две сотни человек по подозрению в связях с ИГИЛ
13:54
В Грузии ввели скрытое патрулирование дорог и балльную систему штрафов
13:23
фото
Европейские лидеры в Страсбурге прощаются с Гельмутом Колем
12:48
Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине
12:08
фото
У берегов Британии столкнулись танкер и грузовое судно
11:49
В Германии зарегистрировано рекордное количество иностранцев
11:27
В ЕС утвердили новые правила контроля иностранцев на границе
10:44
Молдова запретила ездить с молдавскими правами на авто из Приднестровья
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Елена Бабакова, для Европейской правды

Работа по безвизу и другие неожиданности: как Польша меняет рынок труда для украинцев

Польша – пока единственная страна Шенгенской зоны и ЕС, чье законодательство предусматривает, что украинцы, которые пересекли границу в рамках безвизового режима, тоже имеют право на работу. Поэтому тут действительно произошли радикальные изменения...

Институт мировой политики

Первая усталость от ЕС? Что показал опрос украинцев

Абсолютное большинство украинцев считает, что их отношение к ЕС с 2014 года "не изменилось", 14% респондентов отметили, что их отношение к ЕС улучшилось, а 24% считают, что ухудшилось. Женщины оказались более евроскептичными, чем мужчины (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  