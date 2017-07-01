Качиньский настаивает, что Польша не должна принимать мигрантов

Суббота, 01 июля 2017, 15:02

Польша не должна предоставлять убежище мигрантам, как на этом настаивает ЕС, ведь должна заботиться о своей безопасности.

Об этом в субботу, 1 июля, заявил лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский во время конгресса своей политсилы, сообщает Rzeczpospolita.

По его словам, в вопросе приема беженцев речь идет не только о терроризме, а об обычной безопасности. "Нет никаких причин, чтобы радикально снижать стандарт качества нашей жизни", - сказал Ярослав Качиньский.

Лидер "Права и справедливости" считает, что Польша не должна принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

"Мы не эксплуатировали эти страны, не пользовались их рабочей силой и не приглашали их в Европу. У нас есть полное моральное право сказать" нет ", - сказал Качиньский.

Напомним, Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности против Польши, Венгрии и Чехии из-за отказа этих стран принимать мигрантов в соответствии с квотами ЕС.

Польша настаивает, что квоты на распределение мигрантов не решают миграционную кризис, поэтому нужно найти другие пути решения проблемы.