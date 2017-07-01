Качинський наполягає, що Польща не зобов’язана приймати мігрантів

Субота, 01 липня 2017, 15:02

Польща не зобов’язана надавати притулок мігрантам, як на цьому наполягає ЄС, адже повинна дбати про свою безпеку.

Про це у суботу, 1 липня, заявив лідер керівної партії Польщі Ярослав Качинський під час конгресу своєї політсили, повідомляє Rzeczpospolita.

За його словами, у питанні прийому біженців мова іде не тільки про тероризм, а про звичайну безпеку. "Немає жодних причин, щоб радикально понижувати стандарт якості нашого життя", - сказав Ярослав Качинський.

Лідер "Права і справедливості" вважає, що Польща не зобов’язана приймати біженців із країн Північної Африки та Близького Сходу.

"Ми не експлуатували ці країни, не користувалися їхньою робочою силою і не запрошували їх до Європи. У нас є повне моральне право сказати "ні", - сказав Качинський.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності проти Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.

Польща наполягає, що квоти щодо розподілу мігрантів не вирішують міграційну кризу, відтак необхідно відшукати інші шляхи вирішення проблеми.